В 1 сезоне 6 серии сериала «Охотник за разумом» Карр предлагают полную занятость в качестве консультанта ФБР. В деле Беверли появляется новая информация, которая позволила агентам сделать вывод, что Бенжи, Фрэнк и Роуз — сообщники.