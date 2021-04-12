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Киноафиша Сериалы Милиционер с Рублевки Сезоны Сезон 1 Серия 3

Милиционер с Рублевки 2021 3 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Милиционер с Рублевки»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 12 апреля 2021
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 12 апреля 2021
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 13 апреля 2021
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 13 апреля 2021
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 14 апреля 2021
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 15 апреля 2021
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 19 апреля 2021
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 20 апреля 2021
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 21 апреля 2021
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 22 апреля 2021
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 26 апреля 2021
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12 27 апреля 2021
Эпизод 13
Сезон 1 / Серия 13 28 апреля 2021
Эпизод 14
Сезон 1 / Серия 14 29 апреля 2021
Эпизод 15
Сезон 1 / Серия 15 29 апреля 2021
Эпизод 16
Сезон 1 / Серия 16 30 апреля 2021
О чем cерия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Милиционер с Рублевки» главные герои занимаются делом об ограблении квартиры. Довольно быстро они натыкаются на важный вещдок — приставку с отпечатками вора. В итоге Яковлев и его друзья решают купить себе эту «Денди»...

 

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