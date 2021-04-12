В 1 сезоне 3 серии сериала «Милиционер с Рублевки» главные герои занимаются делом об ограблении квартиры. Довольно быстро они натыкаются на важный вещдок — приставку с отпечатками вора. В итоге Яковлев и его друзья решают купить себе эту «Денди»...
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