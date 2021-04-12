В 1 сезоне 5 серии сериала «Милиционер с Рублевки» главные герои занимаются расследованием загадочной гибели известного ведущего лотереи. По ходу развития событий Яковлев пытается уговорить коллег устроить в отделении свою собственную лотерею.
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