В 1 сезоне 7 серии сериала «Милиционер с Рублевки» все больше квартирных краж происходит в районе, который находится в ведении отделения главного героя. Основным подозреваемым становится местный экстрасенс, которого все считают шарлатаном...
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