В 3 сезоне 15 серии сериала «Майк и Молли» Молли узнает, что полностью здорова и готова к зачатию, но теперь Майку предстоит удостовериться, что у него тоже нет никаких проблем. В то же время Винс начинает работать продавцом пылесосов.