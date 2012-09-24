В 3 сезоне 13 серии сериала «Майк и Молли» когда Карлу становится одиноко в новой квартире, он приглашает Сэмюэла жить вместе с ним. А Майк с Молли тем временем начинают ремонт в подвале, но объем работы оказывается слишком большим и сложным.
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