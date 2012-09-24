В 3 сезоне 8 серии сериала «Майк и Молли» очередной тест на беременность показал отрицательный результат, и Майк начал переживать насчет их способности зачать ребенка. Пока Карл и Винс дают другу дурацкие советы, Джойс делится своим опытом с Молли.