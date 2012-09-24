В 3 сезоне 11 серии сериала «Майк и Молли» начитавшись книг про зачатие, Молли полностью меняет их с Майком рацион на здоровый. Карл тем временем ссорится со своей бабушкой из-за того, что он постоянно приводит в дом разных сомнительных женщин.