В 3 сезоне 1 серии сериала «Майк и Молли» пока Молли и Майк возвращаются из прекрасного проведенного медового месяца, Джойс с Викторией и Винсом отмечают последний день свободы от них, а Карл тем временем привязывается к своему новому напарнику.
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