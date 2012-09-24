В 3 сезоне 1 серии сериала «Майк и Молли» пока Молли и Майк возвращаются из прекрасного проведенного медового месяца, Джойс с Викторией и Винсом отмечают последний день свободы от них, а Карл тем временем привязывается к своему новому напарнику.