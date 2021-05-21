В 1 сезоне 8 серии сериала «МОДОК» путешествующая во времени юная версия МОДОКа наконец получает свой шанс отомстить: он организует похищение всего семейства суперзлодея и превращает его в странный сеанс семейной терапии под угрозой смерти.
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