В 1 сезоне 7 серии сериала «МОДОК» Джоди начинает встречаться с Чудо-человеком. На праздновании выхода ее книги МОДОК провоцирует супергероя, надеясь впечатлить жену, но эта задумка приводит к неожиданным результатам.
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