В 1 сезоне 10 серии сериала «МОДОК» семья воссоединяется ради празднования бар-мицвы Лу. Но неожиданное появление угрозы в лице альтернативной версии суперзлодея угрожает прошлому, настоящему и будущему МОДОКа.
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