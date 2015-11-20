В 1 сезоне 4 серии сериала «Джессика Джонс» борьба с Килгрэйвом и его приспешниками в разгаре. Чтобы установить личность шпиона по камерам видеонаблюдения, Джессика обращается за помощью к Симпсону, а тот пытается вернуть утраченное доверие Триш.
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