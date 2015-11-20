В 1 сезоне 7 серии сериала «Джессика Джонс» правда о смерти жены становится известна Люку Кейджу. После этого Джонс впадает в глубокую депрессию, пускаясь во все тяжкие. Однако появление Килгрэйва вынуждает бывшую супергероиню взять себя в руки.
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