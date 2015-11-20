В 1 сезоне 1 серии сериала «Джессика Джонс» действие разворачивается в Нью-Йорке, где живет и работает частный детектив с суперспособностями. Однажды в дверь Джессики стучится супружеская пара из Омахи, разыскивающая без вести пропавшую дочь Хоуп.
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