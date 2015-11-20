В 1 сезоне 10 серии сериала «Джессика Джонс» происшествие вынуждает Килгрэйва искать надежного врача, в чем ему помогает Джерин. Между тем Альберт узнает о том, что у Джессики иммунитет, с помощью которого можно создать вакцину.
Related video
«В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко
Барановская осталась в одиночестве не просто так: названа причина
Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным
Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее
Пускает пыль в глаза: правда о баснословных тратах Элджея вышла наружу
«Выходило за рамки»: правду об истинном характере Олейникова раскрыл сын
Двух слов достаточно: Загитова оправдалась за провал на «Ледниковом периоде»
«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым
Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе
Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец
Авторизация по e-mail