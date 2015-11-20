В 1 сезоне 10 серии сериала «Джессика Джонс» происшествие вынуждает Килгрэйва искать надежного врача, в чем ему помогает Джерин. Между тем Альберт узнает о том, что у Джессики иммунитет, с помощью которого можно создать вакцину.