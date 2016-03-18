Во 2 сезоне 11 серии сериала «Сорвиголова» на больницу, в которой содержались пострадавшие от экспериментов дети, совершили налет наемники «Руки». Мститель в маске узнает следующее имя в цепочке расследования и снова сталкивается с Фрэнком.
Related video
«Женись, потом поговорим»: Винер ошарашила молодого волокиту заявлением
Фото «тайных» детей Акиньшиной произвело фурор в Сети: внимание на их лица
Вера Васильева в 97 лет выглядела и чувствовала себя лучше, чем в молодости: секрет прост
Рыбак из мема «Батя, ты как, нормально?» взялся за голову и снова стал звездой (фото)
Скрывала его годами: посмотрите, как выглядит брат-близнец Малышевой
Что у нее с лицом? Дочь Барановской переполошила народ
Нож в спину: Алла Пугачева осталась совсем одна
Купались в золоте: как продавцы обвешивали народ во времена СССР
Дожившая до 93 лет Пахмутова каждый день ест на завтрак блюдо, которое стоит копейки
Данелия зашифровал остроумное послание: цензоры так и не поняли, что значит «пацак»
«Уже чердак течет»: новое видео Ширвиндта наводит на подозрения
Мучения позади: Виторган слезливо обратился к четырехлетней дочери
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail