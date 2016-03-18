Во 2 сезоне 1 серии сериала «Сорвиголова» в фирму «Нельсон и Мердок» поступает дело о неизвестном человеке, в одиночку расправившемся с бандой ирландской мафии. Выясняется, что это уже не первый случай. Мэтт решает узнать, кто за этим стоит.
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