В 1 сезоне 9 серии сериала «Марко Поло» жизнь Марко снова зависит от Хубилай-хана. Канцлер Сидао намерен восстановить свой авторитет. Марко бросили в темницу. Ему грозит смертная казнь за убийство Кублая. Джингим приходит к нему и просит потерпеть.
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