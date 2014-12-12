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Киноафиша Сериалы Марко Поло Сезоны Сезон 1 Серия 9

Марко Поло 2014 - 2016 9 серия 1 сезон

8.2 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Марко Поло»
Путник
Сезон 1 / Серия 1 12 декабря 2014
Волк и олень
Сезон 1 / Серия 2 12 декабря 2014
Пир
Сезон 1 / Серия 3 12 декабря 2014
Четвёртый шаг
Сезон 1 / Серия 4 12 декабря 2014
Асассины
Сезон 1 / Серия 5 12 декабря 2014
Праздник белой луны
Сезон 1 / Серия 6 12 декабря 2014
Перо учителя
Сезон 1 / Серия 7 12 декабря 2014
Рисунок
Сезон 1 / Серия 8 12 декабря 2014
Узники
Сезон 1 / Серия 9 12 декабря 2014
Небесное и изначальное
Сезон 1 / Серия 10 12 декабря 2014
Сто глаз
Сезон 1 / Серия 11 26 ноября 2015
О чем cерия

В 1 сезоне 9 серии сериала «Марко Поло» жизнь Марко снова зависит от Хубилай-хана. Канцлер Сидао намерен восстановить свой авторитет. Марко бросили в темницу. Ему грозит смертная казнь за убийство Кублая. Джингим приходит к нему и просит потерпеть.

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