В 1 сезоне 2 серии сериала «Марко Поло» Хубилай-хану стало известно, что его брат Арик из Каракорума оказался предателем. Два великих монгольских войска сражаются между собой. Тем временем Марко узнает о системе правосудия в Имперском Городе.