В 1 сезоне 10 серии сериала «Марко Поло» Хубилай-хан намерен завоевать весь мир. Преданность и ловкость Марко снова подвергаются испытанию. Марко оказывает содействие рабочим, которые конструируют требушеты. Хубилай-хан пойдет с атакой на Сянъян.
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