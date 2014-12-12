В 1 сезоне 5 серии сериала «Марко Поло» Марко пытается вычислить того, кто стоит за смертельным заговором. Принц Джингим прикидывает, каковы риски в операции отмщения. На Хубилай-хана совершается нападение прямо во дворце. Его пытаются отравить.
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