В 1 сезоне 3 серии сериала «Марко Поло» Марко чувствует, что влюбился в Голубую принцессу Кокачин. Хубилай-хан и канцлер Санъяна пребывают в крайне напряженных отношениях. Марко получает некоторые знания о кунг-фу, а также узнает о племени Кокачин.
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