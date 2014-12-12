В 1 сезоне 3 серии сериала «Марко Поло» Марко чувствует, что влюбился в Голубую принцессу Кокачин. Хубилай-хан и канцлер Санъяна пребывают в крайне напряженных отношениях. Марко получает некоторые знания о кунг-фу, а также узнает о племени Кокачин.