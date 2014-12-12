В 1 сезоне 11 серии сериала «Марко Поло» речь пойдет о слепом монахе-воине, которого прозвали Сотня глаз. На протяжении тридцати минут зрители знакомятся ближе с этим персонажем и узнают историю его появления при дворе Хубилай-хана в цепях.