В 1 сезоне 11 серии сериала «Марко Поло» речь пойдет о слепом монахе-воине, которого прозвали Сотня глаз. На протяжении тридцати минут зрители знакомятся ближе с этим персонажем и узнают историю его появления при дворе Хубилай-хана в цепях.
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