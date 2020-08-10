В 1 сезоне 8 серии сериала «Мэйплворт расследует убийства» БакБиллансы тяжело переживают смерть одного из братьев. Родственники показывают музыкальный номер на похоронах, чтобы почтить память погибшего, но выступление приводит к новой жертве.