В 1 сезоне 7 серии сериала «Мэйплворт расследует убийства» Хайди удивляется музыкальным предпочтениям своей тети Эбигейл. Из-за постоянного соперничества концерт группы из братьев и сестер заканчивается смертью одного из родственников.