Мэйплворт расследует убийства 2020 6 серия 1 сезон
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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 110 августа 2020
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 210 августа 2020
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 310 августа 2020
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 417 августа 2020
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 517 августа 2020
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 617 августа 2020
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 724 августа 2020
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 824 августа 2020
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 924 августа 2020
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 1031 августа 2020
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 1131 августа 2020
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 1231 августа 2020
О чем cерия
В 1 сезоне 6 серии сериала «Мэйплворт расследует убийства» Эбигейл досконально изучает и допрашивает каждого из гостей мероприятия винодельни, чтобы помочь племяннице. Писательнице предстоит выяснить, кто завидовал владельцу предприятия больше всех.
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