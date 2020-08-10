В 1 сезоне 6 серии сериала «Мэйплворт расследует убийства» Эбигейл досконально изучает и допрашивает каждого из гостей мероприятия винодельни, чтобы помочь племяннице. Писательнице предстоит выяснить, кто завидовал владельцу предприятия больше всех.