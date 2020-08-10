В 1 сезоне 4 серии сериала «Мэйплворт расследует убийства» Эбигейл и Хайди отправляются на дегустацию в знаменитую винодельню здешних краев. Тетя и племянница находят пафосный вечер скучным, пока не выясняется, что владелец производства мертв.