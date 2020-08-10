В 1 сезоне 3 серии сериала «Мэйплворт расследует убийства» напарницы приходят к выводу, что преступление было совершено из-за непростой истории семейства. Они делятся своими подозрениями с женой и сыном мясника, чтобы поймать виновного в его смерти.