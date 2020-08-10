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Киноафиша Сериалы Мэйплворт расследует убийства Сезоны Сезон 1 Серия 3

Мэйплворт расследует убийства 2020 3 серия 1 сезон

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 10 августа 2020
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 10 августа 2020
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 10 августа 2020
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 17 августа 2020
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 17 августа 2020
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 17 августа 2020
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 24 августа 2020
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 24 августа 2020
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 24 августа 2020
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 31 августа 2020
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 31 августа 2020
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12 31 августа 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Мэйплворт расследует убийства» напарницы приходят к выводу, что преступление было совершено из-за непростой истории семейства. Они делятся своими подозрениями с женой и сыном мясника, чтобы поймать виновного в его смерти.

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