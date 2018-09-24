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Частный детектив Магнум 2018 14 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Частный детектив Магнум»
Я видел восход солнца
Сезон 1 / Серия 1 24 сентября 2018
Головой вниз
Сезон 1 / Серия 2 1 октября 2018
Женщина которая никогда не умирала
Сезон 1 / Серия 3 8 октября 2018
Шесть картин, одна рамка
Сезон 1 / Серия 4 15 октября 2018
Внезапная смерть
Сезон 1 / Серия 5 22 октября 2018
Смерть - это временно
Сезон 1 / Серия 6 29 октября 2018
Кот, который кричал о помощи
Сезон 1 / Серия 7 5 ноября 2018
Он говорил о смерти
Сезон 1 / Серия 8 12 ноября 2018
Связующие узы
Сезон 1 / Серия 9 19 ноября 2018
Плохой день, чтобы геройствовать
Сезон 1 / Серия 10 10 декабря 2018
Негде спрятаться
Сезон 1 / Серия 11 14 января 2019
Победитель забирает все
Сезон 1 / Серия 12 20 января 2019
День гадюки
Сезон 1 / Серия 13 21 января 2019
Я, Умерший
Сезон 1 / Серия 14 28 января 2019
День, когда прошлое вернулось
Сезон 1 / Серия 15 18 февраля 2019
Убийство никогда не бывает тихим
Сезон 1 / Серия 16 25 февраля 2019
Черная вдова
Сезон 1 / Серия 17 4 марта 2019
Поцелуй перед смертью
Сезон 1 / Серия 18 11 марта 2019
Кровь в воде
Сезон 1 / Серия 19 25 марта 2019
День, когда все сошлось
Сезон 1 / Серия 20 1 апреля 2019
О чем серия

В 1 сезоне 14 серии сериала «Частный детектив Магнум» сыщик берется за необычное дело. Ему требуется расследовать убийство клиента, обратившегося за помощью незадолго до смерти. Покойный заранее осознавал, что не доживет до следующего утра.

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