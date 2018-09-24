В 1 сезоне 14 серии сериала «Частный детектив Магнум» сыщик берется за необычное дело. Ему требуется расследовать убийство клиента, обратившегося за помощью незадолго до смерти. Покойный заранее осознавал, что не доживет до следующего утра.
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