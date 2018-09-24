В 1 сезоне 10 серии сериала «Частный детектив Магнум» в агентство обращается давний знакомый Томаса. Преступники похитили из подпольного казино Рика крупную сумму денег. Расследование выводит Магнума на представителей влиятельной группировки.
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