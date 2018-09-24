В 1 сезоне 15 серии сериала «Частный детектив Магнум» сыщик оказывается в заложниках у преступников, желающих заполучить украденное золото. Выясняется, что за происходящим стоит человек, с которым Томасу уже доводилось сталкиваться в Афганистане.
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