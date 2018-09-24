В 1 сезоне 11 серии сериала «Частный детектив Магнум» в агентство Томаса обращается женщина, рассчитывающая отыскать кузена-беженца Сергея. Когда на поверхность всплывают важные улики, над жизнями Куму и Хиггинс нависает смертельная угроза.
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