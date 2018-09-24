В 1 сезоне 8 серии сериала «Частный детектив Магнум» эксцентричный сыщик впервые появляется в своей знаменитой гавайской рубашке. К Томасу обращается умирающий от рака пациент, который просит отыскать своего родного брата.
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