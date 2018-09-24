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Киноафиша Сериалы Частный детектив Магнум Сезоны Сезон 1 Серия 8

Частный детектив Магнум 2018 8 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Частный детектив Магнум»
Я видел восход солнца
Сезон 1 / Серия 1 24 сентября 2018
Головой вниз
Сезон 1 / Серия 2 1 октября 2018
Женщина которая никогда не умирала
Сезон 1 / Серия 3 8 октября 2018
Шесть картин, одна рамка
Сезон 1 / Серия 4 15 октября 2018
Внезапная смерть
Сезон 1 / Серия 5 22 октября 2018
Смерть - это временно
Сезон 1 / Серия 6 29 октября 2018
Кот, который кричал о помощи
Сезон 1 / Серия 7 5 ноября 2018
Он говорил о смерти
Сезон 1 / Серия 8 12 ноября 2018
Связующие узы
Сезон 1 / Серия 9 19 ноября 2018
Плохой день, чтобы геройствовать
Сезон 1 / Серия 10 10 декабря 2018
Негде спрятаться
Сезон 1 / Серия 11 14 января 2019
Победитель забирает все
Сезон 1 / Серия 12 20 января 2019
День гадюки
Сезон 1 / Серия 13 21 января 2019
Я, Умерший
Сезон 1 / Серия 14 28 января 2019
День, когда прошлое вернулось
Сезон 1 / Серия 15 18 февраля 2019
Убийство никогда не бывает тихим
Сезон 1 / Серия 16 25 февраля 2019
Черная вдова
Сезон 1 / Серия 17 4 марта 2019
Поцелуй перед смертью
Сезон 1 / Серия 18 11 марта 2019
Кровь в воде
Сезон 1 / Серия 19 25 марта 2019
День, когда все сошлось
Сезон 1 / Серия 20 1 апреля 2019
О чем серия

В 1 сезоне 8 серии сериала «Частный детектив Магнум» эксцентричный сыщик впервые появляется в своей знаменитой гавайской рубашке. К Томасу обращается умирающий от рака пациент, который просит отыскать своего родного брата.

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