О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Город мечты, список сезонов
Magic City
18+
Год выпуска
2012
Страна
США
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
Starz
Рейтинг сериала
7.9
Оцените
10
голосов
7.6
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Город мечты»
Сезон 1 / Season 1
8 эпизодов
30 марта 2012 - 1 июня 2012
Сезон 2 / Season 2
8 эпизодов
14 июня 2013 - 9 августа 2013
