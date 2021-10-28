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Киноафиша Сериалы Личная жизнь Сезоны Сезон 2 Серия 6

Личная жизнь 2020 6 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Личная жизнь»
Миа Хайнс
Сезон 2 / Серия 1 28 октября 2021
Палома
Сезон 2 / Серия 2 28 октября 2021
Судьба Матис
Сезон 2 / Серия 3 28 октября 2021
Волна Адебайо
Сезон 2 / Серия 4 4 ноября 2021
Бекка Эванс
Сезон 2 / Серия 5 4 ноября 2021
Бекка Эванс. Часть 2
Сезон 2 / Серия 6 4 ноября 2021
Сюзанна Хейворд и Леон Хайнс
Сезон 2 / Серия 7 11 ноября 2021
Йоги и Киан
Сезон 2 / Серия 8 11 ноября 2021
Маркус Уоткинс
Сезон 2 / Серия 9 11 ноября 2021
Эпилог
Сезон 2 / Серия 10 11 ноября 2021
О чем cерия

Во 2 сезоне 6 серии сериала «Личная жизнь» Маркус снова вступает в отношения с Мией. При этом он вынужден столкнуться с неожиданными известиями и испытывает гамму противоречивых чувств от большого открытия, сделанного Бекки.

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