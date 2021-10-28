Во 2 сезоне 4 серии сериала «Личная жизнь» Маркус с головой погружается в отношения с девушкой своей мечты. Ее зовут Ола, и она работает драматургом. Однако через некоторое время он обнаруживает, что у него возникают трудности с «выступлением».