Во 2 сезоне 9 серии сериала «Личная жизнь» сложный 2020 год разрушает жизнь всех близких и знакомых Маркуса. Самого героя ждет успех в личной жизни. Однако вскоре он обнаруживает, что в итоге все дороги ведут его обратно к Мие.