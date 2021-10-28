Во 2 сезоне 3 серии сериала «Личная жизнь», находясь в Мичигане на годовщине свадьбы своих родителей, Маркус разжигает старое пламя и пытается вылечить раны от неудавшихся отношений. Ида тем временем пытается решить свои собственные проблемы.