Во 2 сезоне 2 серии сериала «Личная жизнь» последствия прошлых отношений застают Маркуса врасплох. Однако в скором времени его ожидает воссоединение с Мией. Герои обмениваются своими мнениями и вновь бросаются в омут отчаянных свиданий.
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