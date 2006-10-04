В 3 сезоне 6 серии сериала «Остаться в живых» Кейт и Сойер поддаются внезапной страсти. Джек тем временем начинает операцию, но останавливается, чтобы помочь своим друзьям сбежать. А Кейт перебирает в памяти дни своего недолгого замужества.
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