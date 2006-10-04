В 3 сезоне 4 серии сериала «Остаться в живых» женщина, которую подстрелила Сун, погибает. Бен шокирует Сойера, сказав, что они на другом острове. Джек узнает, как именно он должен будет помочь Бену. Сойер вспоминает дни, проведенные в тюрьме.
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