В 3 сезоне 18 серии сериала «Остаться в живых» после того, как стало известно, что беременные женщины могут умереть на этом острове, Сун дает согласие на то, чтобы Джульет ее осмотрела. Сун погружается в воспоминания о днях после своей свадьбы.
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