В 3 сезоне 15 серии сериала «Остаться в живых» Джульет намерена завоевать доверие Кейт. Герои направляются в прибрежный лагерь. Локк хочет уйти с Другими, а те, в свою очередь, не могут простить предательство своего человека и решают изгнать его.
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