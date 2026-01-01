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Актёры 2 сезона сериала «Локи» (2023)

Актеры сериала «Локи» Вся информация о сериале
Том Хиддлстон
Том Хиддлстон Tom Hiddleston
Loki Софи Ди Мартино
Софи Ди Мартино Sophia Di Martino
Оуэн Уилсон
Оуэн Уилсон Owen Wilson
Вунми Моссаку
Вунми Моссаку Wunmi Mosaku
Гугу Эмбата-Ро
Гугу Эмбата-Ро Gugu Mbatha-Raw
Юджин Кордеро
Юджин Кордеро Eugene Cordero
Ке Хюи Куан
Ке Хюи Куан Ke Huy Quan
Джонатан Мэйджерс
Джонатан Мэйджерс Jonathan Majors
Аарон Мурхед
Аарон Мурхед Aaron Moorhead
Джастин Бенсон
Джастин Бенсон Justin Benson
Рафаэль Касаль
Рафаэль Касаль Rafael Casal
Кейт Дики
Кейт Дики Kate Dickie
Джейсон Пенникук Jason Pennycooke
Isaac Bauman
Лиз Карр Liz Carr
Тара Стронг
Тара Стронг Tara Strong
Ричард Диксон Richard Dixon
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