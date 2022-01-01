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Лишний
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Актеры сериала «Лишний»
Вся информация о сериале
Владимир Стержаков
полковник Тимощук, следователь УБ
Александр Макогон
Aleksandr Makogon
Филипп, муж Анны, отец Даны
Владимир Колганов
Борис Георгиевич Тарманов, брат Виктора и Анны
Полина Гухман
Дана, дочь Анны и Филиппа, сестра Макса
Елена Мартыненко
Анна Георгиевна Тарманова, мать Макса и Даны
Кирилл Балобан
Максим Андреевич Тарманов, сын Анны
Максим Брызгалин
Виктор Георгиевич Тарманов, брат Бориса и Анны
Элисо Дарсадзе
"Энка" Наталья, журналистка
Вячеслав Григорьев
криминалист
Вадим Лымарь
полицейский
Леонид Паранин
член совета директоров
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