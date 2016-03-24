В 3 сезоне 6 серии сериала «По долгу службы» детектива Стива Арнотта арестовывают по подозрению в убийстве, однако сержант настаивает на своей невиновности. Тем временем Кейт проводит тайную операцию, надеясь разоблачить личность Кэдди.
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Авторизация по e-mail