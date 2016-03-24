В 3 сезоне 1 серии сериала «По долгу службы» во время перестрелки с представителями сил правопорядка погибает человек. Антикоррупционный отдел начинает свое расследование, в результате которого обнаруживаются зацепки, указывающие на убийство.
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