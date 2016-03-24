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Киноафиша Сериалы По долгу службы Сезоны Сезон 3 Серия 1

По долгу службы 2012 1 серия 3 сезон

8.8 Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «По долгу службы»
Серия 1
Сезон 3 / Серия 1 24 марта 2016
Серия 2
Сезон 3 / Серия 2 31 марта 2016
Серия 3
Сезон 3 / Серия 3 7 апреля 2016
Серия 4
Сезон 3 / Серия 4 14 апреля 2016
Серия 5
Сезон 3 / Серия 5 21 апреля 2016
Серия 6
Сезон 3 / Серия 6 28 апреля 2016
О чем cерия

В 3 сезоне 1 серии сериала «По долгу службы» во время перестрелки с представителями сил правопорядка погибает человек. Антикоррупционный отдел начинает свое расследование, в результате которого обнаруживаются зацепки, указывающие на убийство. 

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