В 3 сезоне 4 серии сериала «По долгу службы» появляются новые доказательства, а также свежие показания, которые выводят антикоррупционный отдел полиции на след Кэдди, коррумпированного офицера, связанного с организованной преступностью.
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