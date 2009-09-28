Во 2 сезоне 6 серии сериала «Обмани меня» несмотря на программу защиты свидетелей, Марка выслеживают наемные снайперы. Команде агентства Лайтмана тоже грозит опасность, ведь Рейнольдс работал раньше под прикрытием в той же преступной группировке.